Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 20:12
20:10
Политика
Политолог Марков призвал Россию дать отпор Европе и США
20:10
Экономика
Кредитная задолженность россиян превысила 2,3 трлн рублей
20:09
Армия
Ракетные комплексы «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования под Барнаулом
20:08
Общество
Соблюдает ли малый бизнес требования по вакцинации, обсудят в медиацентре «Патриот»
20:08
Спорт
Брусникина объяснила, как ошибка диджея повлияла на выступление россиянок в Токио
20:06
Латинская Америка
Новые власти Перу договорились о снятии блокады с крупнейшего медного рудника
20:05
Армия
Подлодки «Краснодар» и «Петропавловск-Камчатский» провели «торпедный бой» на Балтике
20:00
ФАН-ТВ
В библиотеку Калининграда взяли на работу кота
19:57
Наука
Надгробие возрастом 1900 лет обнаружили в Турции
19:57
Общество
Мэр Москвы расширил перечень бесплатных лекарств и категории получателей
Все новости

Промес не участвует в тренировке «Спартака» перед матчем отбора Лиги чемпионов

  /   Обновлено: 03 августа 2021 18:48
Спорт
Промес не участвует в тренировке «Спартака» перед матчем отбора Лиги чемпионов
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 3 августа. Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес пропускает тренировку команды перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой».

Матч пройдет в российской столице в среду, 4 августа, ответная игра состоится 10 августа в Лиссабоне. Победитель пары выйдет в заключительную стадию квалификации престижнейшего европейского клубного турнира.

Красно-белые проводят тренировку на своей базе возле стадиона в Тушино. На тренировке не присутствуют Промес и защитник Павел Маслов. Ранее наставник столичного клуба Руй Витория предположил, что 29-летний нидерландец, вероятно, пропустит игру.

Ранее стало известно, с кем сыграет «Спартак» в случае положительного результата двухраундового противостояния с португальской «Бенфикой».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Промес не участвует в тренировке «Спартака» перед матчем отбора Лиги чемпионов
лига чемпионов спартак промес бенфика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru