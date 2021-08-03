Промес не участвует в тренировке «Спартака» перед матчем отбора Лиги чемпионов

Москва, 3 августа. Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес пропускает тренировку команды перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой».

Матч пройдет в российской столице в среду, 4 августа, ответная игра состоится 10 августа в Лиссабоне. Победитель пары выйдет в заключительную стадию квалификации престижнейшего европейского клубного турнира.

Красно-белые проводят тренировку на своей базе возле стадиона в Тушино. На тренировке не присутствуют Промес и защитник Павел Маслов. Ранее наставник столичного клуба Руй Витория предположил, что 29-летний нидерландец, вероятно, пропустит игру.

Ранее стало известно, с кем сыграет «Спартак» в случае положительного результата двухраундового противостояния с португальской «Бенфикой».