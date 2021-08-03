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Заслуженный МС Ищенко объяснила, как реагировать на ситуацию в Токио с синхронистками
Спорт
Заслуженный МС Ищенко объяснила, как реагировать на ситуацию в Токио с синхронистками
ТАСС  /  Patrick B. Kraemer / EPA

История с российскими синхронистками на летних Олимпийских играх в Токио взорвала новостную повестку. Звукорежиссер ошибся с музыкой для выступления спортсменок, им пришлось начинать показ программы заново. Перед синхронистками уже извинились, однако, как говорится, осадок остался. В разговоре с ФАН заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию, обладательница многих чемпионских титулов в этом виде спорта Наталья Ищенко объяснила, как следует реагировать на ситуацию в Токио с синхронистками.

По мнению 12-кратной чемпионки Европы, произошедшее на Олимпиаде продемонстрировало силу и уровень подготовки российских спортсменок.

«Российские спортсменки-синхронистки готовы даже не на 100, а на 200%. Даже, если случаются какие-то внештатные ситуации, например, остановка музыки, включили не ту музыку, не работает динамик, мутная вода в бассейне или кому-то сбили зажим, они готовы на столько, что это не может им помешать выполнить программу идеально. Девушки еще раз вчера это доказали», — говорит Наталья Ищенко.

Заслуженный МС Ищенко объяснила, как реагировать на ситуацию в Токио с синхронистками
ТАСС  / Невар Виталий

Мастер спорта сама наблюдала за выступлением российских спортсменок и видела, как произошел этот музыкальный казус. Кроме того, она очень внимательно смотрела и на реакцию самих синхронисток.

«Они даже не дернулись, если вы смотрели эфир, у них ни одна мышца на теле не дернулась. Они были абсолютно спокойны. Мне кажется, это, наоборот, их еще больше подзадорило, разозлило, и они после этого вышли и идеально исполнили свою композицию», — отмечает собеседник ФАН.

Наталья Ищенко также добавила, что во всей этой истории, скорее, тренеры нервничали больше, чем сами спортсменки.

«Когда ты тренер, ты не находишься на помосте, от тебя уже ничего не зависит фактически. Но девочки не показали ни на секунду, что они где-то волнуются. Даже в такой внештатной ситуации девушки доказали, что их нервная система готова с этим справиться, и это не может никак отразиться не на их исполнении, не на их результате», — добавила спикер.

Заслуженный МС Ищенко объяснила, как реагировать на ситуацию в Токио с синхронистками
ТАСС  / Tamas Kovacs / AP / TASS

В заключение Наталья Ищенко отметила, что и дальше продолжит поддерживать, переживать за российских спортсменов. Она выразила надежду, что «музыкальный казус» станет единственным негативным моментом на Олимпийских играх в Токио.

К слову, несмотря на неприятное начало выступления, олимпийские чемпионки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина на соревнованиях в Токио показали первый результат по сумме двух программ.

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