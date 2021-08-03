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Путин обсудил с президентом Боливии совместную стратегию в борьбе с пандемией

  /   Обновлено: 03 августа 2021 18:57
Общество
Путин обсудил с президентом Боливии совместную стратегию в борьбе с пандемией
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 3 августа. Президент России Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе обсудили взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса.

Во время разговора были учтены договоренности о поставках в Боливию российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Также главы государств выразили удовлетворение налаживанием связей между двумя странами во многих сферах. В частности, значительные шаги по сближению были приняты в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной отраслях.

Владимир Путин ранее провел телефонные переговоры со своим коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер пообещал и дальше предоставлять помощь в тушении пожаров.

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путин боливия пандемия коронавирус
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