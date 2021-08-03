Поддержку российских спортсменов на Олимпиаде оценили в The New York Times

, 3 августа. Публикация в издании The New York Times, посвященная российским олимпийцам, получила название «Россия издевается над запретами Олимпийских игр: Пусть слушают классическую музыку».

В ней говорится, что россиян не сильно беспокоит выступление спортсменов в Токио в нейтральном статусе. Наоборот, такая ситуация заставляет граждан РФ еще больше болеть за своих атлетов.

Автор материала также напомнил о движении #wewillROCyou, запущенном в поддержку олимпийцев в социальных сетях генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки. Он сделал акцент, что даже официальные лица российского спорта высмеивают сложившуюся ситуацию.

Американская газета также отмечает, что медалей у российских спортсменов на Олимпиаде в Токио будет еще больше. Это связано с началом соревнований по видам спорта, где представители государства традиционно сильны.

Гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнении на перекладине на ОИ. Бронзовая награда Никиты Нагорного оказалась 51-й для сборной России на токийской Олимпиаде.