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Врачи больницы впервые прокомментировали состояние вышедшей из комы МакSим
Общество
Врачи больницы впервые прокомментировали состояние вышедшей из комы МакSим
Prt Scr youtube.com  /  Кадр из программы «Наедине со всеми» (Первый канал, 2014 год)

Москва, 3 августа. Врачи городской клинической больнице № 52 города Москвы рассказали о находящейся у них популярной певице МакSим. Представитель клиники впервые подтвердил лечение артистки.

Один из сотрудников медицинского учреждения рассказал, что певица находится в отделении реанимации. Навещать известную исполнительницу никому нельзя, даже самым близким родственникам. Родным разрешено передавать больным только вещи и небольшие посылки.

«Она поступила 23 июня и с того момента находится в реанимации. У нас сейчас все отделения — это «красная зона». Навещать нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах, — рассказал представитель городской больницы в интервью изданию News.ru.

В больницу певица поступила 16 июня с 40% поражением легких, о чем рассказала своим подписчикам сама. Спустя время ее ввели в искусственную кому из-за активного распространения болезни. Недавно стало известно, что артистку вывели из медикаментозного сна, и теперь она может дышать самостоятельно.

Как сообщал ФАН, Марина Максимова даже передвигается по больнице в инвалидном кресле и может уже дышать с помощью кислородной маски. Что является огромным прогрессом в ее состоянии.

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