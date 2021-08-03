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Милонов призвал власти Испании арестовать ЛГБТ-семью из рекламы «ВкусВилла»
Политика
Милонов призвал власти Испании арестовать ЛГБТ-семью из рекламы «ВкусВилла»
Федеральное агентство новостей  / 

Власти Испании должны озаботиться «извращенками», которые при помощи лжи получили возможность приехать в страну. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Так называемая «семья» из четырех женщин, поучаствовавших в рекламной акции продуктовой сети «ВкусВилл» под названием «рецепты семейного счастья», уехала из России «из-за преследования в соцсетях и по телефонам». Об этом сообщила глава матриархальной общины по имени Юма. Она вместе с дочерями Милой и Алиной, а также с любовницей последней по имени Ксения прилетела в испанскую Барселону. Только там, признается матриарх, их «семья» почувствовала себя в безопасности. Возвращаться в Россию женщины не планируют.

«Эта ситуация выдуманная от самого начала и до конца, — заявил Милонов. — В России есть некоторая категория сумасшедших, которые ведут себя вызывающим образом, но в целом российское общество (в отличие, кстати, от западного) является очень милосердным и не реагирует на эти безумные ЛГБТ-проявления каким-то резким образом. Конечно, ему не нравится, когда нечто подобное активно рекламируется, но пока эти четыре женщины просто жили своей частной жизнью, не выставляя ее напоказ, ни у кого к ним даже вопросов не возникало. Это 100%».

Депутат убежден: лесбиянки хотят выдать желаемое за действительное, рассказывая о каких-то «репрессиях и преследованиях, которым они якобы подвергаются».

Милонов призвал власти Испании арестовать ЛГБТ-семью из рекламы «Вкусвилла»
pixabay.com  / 

«Чистой воды выдумка, не имеющая ничего общего с реальностью, — заявил парламентарий. — Но тут надо особо отметить, что эти извращенки облапошили бедных испанцев, втюхав им очевидный фейк с выгодой для себя. Я думаю, что, когда ложь вскроется, и наружу покажется правда, их действительно начнут преследовать — причем в уголовном порядке».

По словам собеседника ФАН, «банду лесбиянок» ожидает много интересных приключений с испанской полицией, которую явно заинтересует тот подлог, который она совершила, чтобы получить укрытие в Барселоне.

«И я лично отправлю обращение в миграционные службы Испании, в котором заявлю, что все доводы, изложенные этой тусовкой, совершенно беспочвенны и что их никто и никогда не притеснял, — сказал Милонов. — И пускай испанские власти арестуют их за подделку документов и откровенное введение в заблуждение».

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