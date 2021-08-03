Журналисты PM указали на две проблемы США в случае возможной войны с Россией

Вашингтон, 3 августа. Вооруженные силы США имеют две ключевые уязвимости, которые могут привести к негативным последствиям в случае военного конфликта, уверены американские аналитики.

Обозреватели издания Popular Mechanics в своей статье сообщают, что некоторое время назад Пентагон провел неназванные военные игры. Журналисты отметили, что маневры выявили две важные проблемы, которые могут иметь ключевое значение в случае возможной войны с Россией или Китаем.

Первая уязвимость, по мнению аналитиков PM, заключается в излишней концентрации кораблей, самолетов и наземных сил. С одной стороны, такое решение позволяет военным наращивать огневую мощь, что облегчает пополнение боезапасов в полевых условиях и повышает эффективность войск. Но обратной стороной является то, что «врагу легче найти и убить вас».

Второй проблемой Вооруженных сил США является неспособность гарантировать информационное превосходство. Эксперты считают, что в возможном будущем конфликте оно может оказаться под вопросом. Журналисты отметили, что об этом же заявлял американский генерал Джон Хайтен, который призвал ускорить модернизацию армии.

Ранее сообщалось, что Пентагон пытается предугадать шаги России и Китая с помощью искусственного интеллекта. Серию экспериментов по глобальному информационному доминированию провело северное командование ВС США.