Компания Boeing назвала причину отмены запуска корабля Starliner к МКС

Вашингтон, 3 августа. Причиной отмены запуска корабля Starliner к Международной космической станции стали технические проблемы. Об этом сообщают представители компании Boeing.

В корпорации отметили, что следующий запуск состоится после осмотра аппарата специалистами и устранения всех неполадок, возможно, Starliner полетит 4 августа.

Ранее отправка космического корабля на орбиту Земли был в очередной раз отменен. Аппарат должен был стартовать на МКС 3 августа в 20:20 по московскому времени. NASA хотело с помощью Starliner доставить на космическую станцию дополнительное оборудование. Также был перенесен и предыдущий старт. Это произошло из-за внепланового включения двигателей на новом модуле российского сегмента «Наука», который недавно состыковался с МКС.