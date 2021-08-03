Полиция оцепила здание Пентагона

Вашингтон, 3 августа. Здание Пентагона было закрыто и оцеплено полицейскими из-за звуков выстрелов, раздавшихся в районе ближайшей автобусной станции.

Сотрудников штаб-квартиры Министерства обороны США попросили не покидать рабочие места до выяснения всех обстоятельств. По информации местных СМИ, несколько человек получили ранения.

Информацию об инциденте подтвердил представитель Агентства по защите сил Пентагона Крис Лейман. Он отметил, что место происшествия все еще представляет опасность для граждан и просит избегать его.

Несколько месяцев назад американские правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе на Таймс-сквер. Злоумышленник ранил трех прохожих, включая маленькую девочку.