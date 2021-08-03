Диетолог Мойсенко опровергла пользу арбузов для восстановления после коронавируса

Москва, 3 августа. Может ли употребление арбуза помочь в восстановлении после перенесенной коронавирусной инфекции, рассказала кандидат медицинских наук, терапевт и диетолог Римма Мойсенко.

Антиоксиданты и витамин С содержится в составе арбузов. Однако включать в рацион этот продукт, чтобы восстановиться после заболевания, не следует из-за ряда особенностей ягоды. Арбуз содержит большое количество сахара в виде фруктозы.

Вещество негативно влияет на липидный обмен. Особенно фруктоза опасна для людей с подагрой. В свою очередь, содержание антиоксидантов в ягоде невелико, отметила Мойсенко в беседе с «Радио 1». Кроме того, организм людей, которые живут в средней полосе, плохо усваивает арбузы и дыни. Поэтому лучше не злоупотреблять этими продуктами, порекомендовала диетолог.

Российские врачи ранее назвали суточную норму арбуза для детей и взрослых. Детям до двух лет вообще не рекомендуется давать ягоду.