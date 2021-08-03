Двух кандидатов от «Яблока» исключили из списков из-за связи с экстремистами

Псков, 3 августа. Представителей партии «Яблоко» Льва Шлосберга и Николая Кузьмина исключили из списка претендентов в депутаты Псковского областного собрания седьмого созыва.

Соответствующее решение было принято из-за связи кандидатов с экстремистской организацией. Об этом рассказали в Избирательной комиссии Псковской области.

После проведенной проверки информации о претендентах на депутатское кресло выяснилось, Шлосберг и Кузьмин причастны к работе общественного объединения, осуществляющего экстремистские действия. По данным «Невских Новостей», речь идет об участии «яблочников» в митингах, организованных ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) в поддержку блогера Алексея Навального.

Ранее стало известно о возможных попытках молодого поколения «Яблока» перехватить спонсоров «берлинского пациента». Члены партии поддерживают кандидатов ФБК на выборах, предположительно, в расчете на финансирование.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.