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Губерниев прокомментировал инцидент с музыкой российских синхронисток на Олимпиаде

  /   Обновлено: 03 августа 2021 18:20
Спорт
Губерниев прокомментировал инцидент с музыкой российских синхронисток на Олимпиаде
Агентство городских новостей Москва

Москва, 3 августа. Дмитрий Губерниев рассказал ФАН, что он думает по поводу множества технических ошибок, которые допускаются на Олимпиаде в Токио.

Комментатор высказался в том числе о перепутанной диджеем музыке во время выступления российских синхронисток. Он назвал случившееся недоразумением и в целом похвалил работу организаторов токийской Олимпиады.

«Это человеческий фактор. Японцы — молодцы! Бывает всякое, они стараются, просто у них не все получается. Они же не специально это делают. Они милые и прекрасные люди, просто наверное еще и с ковидом связано и такой в целом сложной ситуацией. У них «жилка» пропала», — сказал Губерниев в комментарии Федеральному агентству новостей.

Напомним, во время выступления российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко диджей перепутал музыку, после чего музыкальное сопровождение вообще выключилось. Однако это не помешало спортсменкам хорошо выступить и выиграть квалификационную программу.

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