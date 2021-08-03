Губерниев прокомментировал инцидент с музыкой российских синхронисток на Олимпиаде

Москва, 3 августа. Дмитрий Губерниев рассказал ФАН, что он думает по поводу множества технических ошибок, которые допускаются на Олимпиаде в Токио.

Комментатор высказался в том числе о перепутанной диджеем музыке во время выступления российских синхронисток. Он назвал случившееся недоразумением и в целом похвалил работу организаторов токийской Олимпиады.

«Это человеческий фактор. Японцы — молодцы! Бывает всякое, они стараются, просто у них не все получается. Они же не специально это делают. Они милые и прекрасные люди, просто наверное еще и с ковидом связано и такой в целом сложной ситуацией. У них «жилка» пропала», — сказал Губерниев в комментарии Федеральному агентству новостей.

Напомним, во время выступления российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко диджей перепутал музыку, после чего музыкальное сопровождение вообще выключилось. Однако это не помешало спортсменкам хорошо выступить и выиграть квалификационную программу.