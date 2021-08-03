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Госсекретарь США обсудил с президентом Афганистана нападения талибов в республике

  /   Обновлено: 03 августа 2021 18:23
Армия
Госсекретарь США обсудил с президентом Афганистана нападения талибов в республике
Global Look Press  /  Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Вашингтон, 3 августа. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Афганистана Ашрафом Гани, сообщает пресс-служба американского дипведомства.

В ходе переговоров они обсудили эскалацию напряженности в республике, связанную с участившимися атаками боевиков запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1.

Ранее сообщалось о попытке представителей данной организации штурмом взять тюрьму в афганском городе Лашкаргах. В нападении участвовали порядка 40 боевиков. Правительственным силам удалось отразить атаку. На этом фоне афганские войска провели серию успешных операций против боевиков по всей стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибан блинкен гани
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