Госсекретарь США обсудил с президентом Афганистана нападения талибов в республике

Вашингтон, 3 августа. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Афганистана Ашрафом Гани, сообщает пресс-служба американского дипведомства.

В ходе переговоров они обсудили эскалацию напряженности в республике, связанную с участившимися атаками боевиков запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1.

Ранее сообщалось о попытке представителей данной организации штурмом взять тюрьму в афганском городе Лашкаргах. В нападении участвовали порядка 40 боевиков. Правительственным силам удалось отразить атаку. На этом фоне афганские войска провели серию успешных операций против боевиков по всей стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.