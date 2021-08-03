В Китае оценили шансы американских десантников выстоять в бою с бойцами ВДВ России

Пекин, 3 августа. Сражение между российскими десантниками и бойцами известной американской 101-й десантно-штурмовой дивизии может обернуться серьезными проблемами для США.

Таким мнением поделились обозреватели китайского издания Sohu. В публикации говорится, что российские Воздушно-десантные войска (ВДВ) являются элитой ВС, которую обычно привлекают для выполнения самых сложных и опасных заданий, поэтому в Китае решили оценить шансы американских десантников выстоять в схватке с бойцами из РФ, передает «ПолитРоссия».

Авторы статьи отметили, что бойцов ВДВ часто противопоставляют военнослужащим 101-й десантно-штурмовой дивизии армии США. Западные СМИ нередко пишут, что американские военнослужащие хорошо вооружены и обучены. Однако эксперты из КНР считают, что российские военные ничем не уступают своим потенциальным оппонентам.

Подчеркивается, что российские десантники отличаются невероятным умением сражаться с превосходящими по численности силами противника. Они также способны проводить операции в тылу врага и выводить из строя важные коммуникации.

«За последние годы было значительно улучшено техническое оснащение ВДВ РФ, что позволило вывести эффективность российского десанта на новый уровень», — пишет издание.

По мнению аналитиков, важным фактором для победы является смелость и решительность российских военных. Они не боятся рисковать и действовать нестандартно.

Ранее сообщалось, что НАТО может готовить новые антироссийские провокации. По мнению экспертов, действия западных стран способны спровоцировать начало военного конфликта.