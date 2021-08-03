Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 20:11
20:10
Политика
Политолог Марков призвал Россию дать отпор Европе и США
20:10
Экономика
Кредитная задолженность россиян превысила 2,3 трлн рублей
20:09
Армия
Ракетные комплексы «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования под Барнаулом
20:08
Общество
Соблюдает ли малый бизнес требования по вакцинации, обсудят в медиацентре «Патриот»
20:08
Спорт
Брусникина объяснила, как ошибка диджея повлияла на выступление россиянок в Токио
20:06
Латинская Америка
Новые власти Перу договорились о снятии блокады с крупнейшего медного рудника
20:05
Армия
Подлодки «Краснодар» и «Петропавловск-Камчатский» провели «торпедный бой» на Балтике
20:00
ФАН-ТВ
В библиотеку Калининграда взяли на работу кота
19:57
Наука
Надгробие возрастом 1900 лет обнаружили в Турции
19:57
Общество
Мэр Москвы расширил перечень бесплатных лекарств и категории получателей
Все новости

Источник в МХАТ рассказал, почему не заключен контракт с Бузовой

  /   Обновлено: 03 августа 2021 19:59
Шоу-бизнес
Источник в МХАТ рассказал, почему не заключен контракт с Бузовой
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Вокруг скандального спектакля «Чудесный грузин» Московского художественного театра имени Горького в межсезонье появилось много слухов — и то, что Ольгу Бузову снимают с роли Беллы Шанталь, и то, что актеры устроили забастовку из-за высоких гонораров певицы и новый контракт заключать не будут. ФАН узнал, как в реальности обстоят дела в театре у Ольги Бузовой и почему сентябрьские показы «Чудесного грузина» исчезли из афиши.

«Никто Бузову снимать не собирается, как и отменять сам спектакль. По поводу контракта все просто — межсезонье, все в отпусках. Его заключат, когда театр войдет в сезон. Ну а изменения в афише — достаточно нередкое явление для любого большого театра», — поделился источник в МХАТ.

История с забастовкой и вовсе оказалась фейком — кто и как может бастовать, если театр закрыт на каникулы, не понятно. Даже пресс-секретарь МХАТ Виктория Мусина-Пушкина не выдержала натиска журналистов и разместила в соцсетях пост:

«Дорогие мои журналисты!
Если верить утренней новостной ленте, некий актер театра объявил бойкот руководству МХАТ им. М. Горького. Однако руководству об этом бойкоте ничего неизвестно. Театр в отпуске, артисты вернутся 31 августа, на сбор труппы. Что за неуловимый Джо объявил бойкот, кому, когда и как — у нас такой информации нет. Было бы логично со стороны СМИ указывать имя артиста, а также информацию о том, когда последний раз он выходил на сцену МХАТ им. М. Горького и в какой театр этот неизвестный артист, по его словам, «собирается переходить».

Напомним, ранее в СМИ прошла информация, что художественный руководитель театра Эдуард Бояков положительно отозвался об игре Ольги Бузовой и заявил, что с ней будет заключен новый контракт.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Источник в МХАТ рассказал, почему не заключен контракт с Бузовой
бузова мхат имени горького чудесный грузин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru