Источник в МХАТ рассказал, почему не заключен контракт с Бузовой

Вокруг скандального спектакля «Чудесный грузин» Московского художественного театра имени Горького в межсезонье появилось много слухов — и то, что Ольгу Бузову снимают с роли Беллы Шанталь, и то, что актеры устроили забастовку из-за высоких гонораров певицы и новый контракт заключать не будут. ФАН узнал, как в реальности обстоят дела в театре у Ольги Бузовой и почему сентябрьские показы «Чудесного грузина» исчезли из афиши.

«Никто Бузову снимать не собирается, как и отменять сам спектакль. По поводу контракта все просто — межсезонье, все в отпусках. Его заключат, когда театр войдет в сезон. Ну а изменения в афише — достаточно нередкое явление для любого большого театра», — поделился источник в МХАТ.

История с забастовкой и вовсе оказалась фейком — кто и как может бастовать, если театр закрыт на каникулы, не понятно. Даже пресс-секретарь МХАТ Виктория Мусина-Пушкина не выдержала натиска журналистов и разместила в соцсетях пост:

«Дорогие мои журналисты!

Если верить утренней новостной ленте, некий актер театра объявил бойкот руководству МХАТ им. М. Горького. Однако руководству об этом бойкоте ничего неизвестно. Театр в отпуске, артисты вернутся 31 августа, на сбор труппы. Что за неуловимый Джо объявил бойкот, кому, когда и как — у нас такой информации нет. Было бы логично со стороны СМИ указывать имя артиста, а также информацию о том, когда последний раз он выходил на сцену МХАТ им. М. Горького и в какой театр этот неизвестный артист, по его словам, «собирается переходить».

Напомним, ранее в СМИ прошла информация, что художественный руководитель театра Эдуард Бояков положительно отозвался об игре Ольги Бузовой и заявил, что с ней будет заключен новый контракт.