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В библиотеку Калининграда взяли на работу кота
ФАН-ТВ
В библиотеку Калининграда взяли на работу кота

В читальном зале калининградской библиотеки уже три года работает хвостатый сотрудник.

Вот кто уж точно соблюдает правило «Тишина должна быть в библиотеке» так это он — голубоглазый красавец с сиамскими корнями по кличке Грей. Несмотря на полное отсутствие навыков чтения, усатый библиотекарь отлично устроился и нашел себе применение в читальном зале. Он встречает посетителей, участвует в мероприятиях, помогает путать карточки, сторожит помещение, а главное, он стал душой библиотеки.

«Хотелось как-то все это одушевить. Книги — да, хорошо, цветы — да, хорошо, но хотелось, чтобы какая-то душа появилась», — отзывается о новом коллеге заведующая библиотекой Наталья Римавичюс.

За годы службы у кота появилась своя любимая литература, ею оказались журналы, ведь под них удобнее всего прятать перья-игрушки. Что касается реакции посетителей, то они исключительно рады новому сотруднику.

«Кот произвел на меня очень хорошее впечатление. Красивое животное в очень хорошем состоянии, видимо, за ним хорошо ухаживают», — делится впечатлениями посетитель Михаил Юрьевич.

Радует, что в Калининграде появилась еще одна достопримечательность, которую можно погладить и почесать за ушком во время полезного чтения книг.

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