В Госдуме назвали неэффективным предложение Кудрина по снижению бедности

Москва, 3 августа. Адресные выплаты малоимущим не повлияют на общее состояние бедности в России, заявил депутат Госдумы Сергей Калашников.

Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что за счет материальной помощи нуждающимся семьям в России можно вдвое снизить уровень бедности в сжатые сроки. По его информации, в 2020 году уровень бедности в стране составил 12,1%.

«Кудрин — финансист, а не экономист, поэтому, к сожалению, многие его предложения носят чисто популистский характер, они никак не обоснованы экономически», — приводит слова депутата «Радио 1».

Калашников добавил, что глава Счетной палаты делает подобные заявления уже не в первый раз. Он объяснил, что выплаты не решат проблемы, поскольку в России бедными являются работающие граждане. По словам депутата, действительно снизить уровень бедности в стране можно за счет введения минимальной почасовой оплаты труда.

Всемирный банк ранее представил доклад, в котором указал способ снижения бедности в России. По мнению аналитиков международной организации, проблему может решить введение минимального гарантированного дохода.