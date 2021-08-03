В Британии заявили о новом инциденте с судном в Аравийском заливе

Лондон, 3 августа. Британские власти распространили сообщение о новом инциденте с судном в Аравийском заливе.

Известно, что поступил красный сигнал, свидетельствующий об инциденте или нападении на судно к востоку от эмирата Фуджайра. Стоит отметить, что за несколько дней до этого в указанном районе было совершено приписанное западными странами Ирану нападение на израильский танкер Mercer Street.

В МИД России после инцидента заявили, что доказательства причастности Тегерана к произошедшему отсутствуют. Там подчеркнули, что обвинения в адрес Ирана о нападении на судно не подкреплены фактами, поэтому нет ни малейших оснований его подозревать.