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В Британии заявили о новом инциденте с судном в Аравийском заливе

  /   Обновлено: 03 августа 2021 18:21
Происшествия
В Британии заявили о новом инциденте с судном в Аравийском заливе
pixabay.com  /  PD

Лондон, 3 августа. Британские власти распространили сообщение о новом инциденте с судном в Аравийском заливе.

Известно, что поступил красный сигнал, свидетельствующий об инциденте или нападении на судно к востоку от эмирата Фуджайра. Стоит отметить, что за несколько дней до этого в указанном районе было совершено приписанное западными странами Ирану нападение на израильский танкер Mercer Street.

В МИД России после инцидента заявили, что доказательства причастности Тегерана к произошедшему отсутствуют. Там подчеркнули, что обвинения в адрес Ирана о нападении на судно не подкреплены фактами, поэтому нет ни малейших оснований его подозревать.

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нападение оаэ иран
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