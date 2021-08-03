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Forbes оценил активы сына Ротенберга в 1,1 млрд долларов
Экономика
Forbes оценил активы сына Ротенберга в 1,1 млрд долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 августа. Предприниматель Игорь Ротенберг вновь попал в список долларовых миллиардеров по версии журнала Forbes. Капитал бизнесмена оценивается в 1,1 млрд долларов.

Вернуться в список сыну Ротенберга помогла прибыль, которую бизнесмен получил от буровой корпорации «Газпром бурение». Компания выплатила акционерам 46 млрд рублей дивидендов в 2016–2020 годах. Имея 78,71% акций, предприниматель должен был получить практически 36 млрд рублей, передает РБК.

Журнал Forbes впервые признал Игоря Ротенберга долларовым миллиардером в 2018 году, когда его суммарные активы находились на уровне 1,1 млрд долларов. Бизнесмен выпал из рейтинга, поскольку его капитал упал до 850 млн долларов по итогам 2019 года. На фоне рестриктивных мер ему пришлось продать сестре Лилии 33,3% ценных бумаг организации TPS Real Estate.

Собственные позиции в рейтинге Forbes ранее удалось укрепить гендиректору компании Tesla Илону Маску. Состояние миллиардера выросло до 165,9 млрд долларов за неделю.

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