Беспилотные грузовики в 10 раз увеличат долю России в перевозках из Китая в Европу

Беспилотные грузовики поедут по дорогам России уже в скором будущем. Как после этого зарабатывать на жизнь представителям самой массовой мужской профессии — водителям?

Вопрос не праздный: в стране зарегистрировано около 8 миллионов грузовых машин и около 400 тысяч автобусов. В случае внедрения беспилотного движения значительная часть водителей этих транспортных средств останется без работы — или нет?

Краткое состояние дел с автопилотами для автомобилей в России, планы правительства по поддержке такого рода технологии и социальные последствия от «обезлюживания» дорог — в материале ФАН.

mintrans.ru / пресс-служба

Шофера за «баранкой» пока оставят

«Если говорить о беспилотниках на дорогах, то идея состоит в том, чтобы запустить в первом квартале 2024 года по трассе М-11 движение беспилотной перевозки грузов, не людей, только грузов. Человек присутствует в кабине, но вмешивается только в аварийной ситуации. Они поедут в общем потоке, это принципиально, потому что если делать выделенное движение, это очень дорого», — озвучил планы правительства его первый зампред Андрей Белоусов.

Как видим, пока технологическая революция на транспорте не затрагивает «святая святых» — ту самую «баранку», за которую должен держаться шофер любого грузовика. Руль на будущих российских беспилотниках оставят, равно как и шофера — однако роль последнего будет сокращена до «контролера и наставника», который должен подстраховать машинный разум в критической ситуации.

Такой подход, предлагающий привлекать человека к управлению транспортным средством только в крайних случаях, вполне оправдан. По данным ООН, в России, как и в большинстве стран мира, основными причинами смертельных ДТП являются изъяны в образовании водителей и пешеходов, «пьяная» езда, а также использование водителями телефонов за рулем. Среди профессиональных водителей встречается еще одна причина аварий — усталость и снижение внимания.

При этом в России большая часть ДТП со смертельным исходом ежегодно приходится именно на дороги федерального значения, где наблюдается самый напряженный скоростной режим. По данным ГИБДД, порядка 35-40% — это наезды на пешеходов, а еще около трети аварий (28%) связаны с выездом на полосу встречного движения. Причем оба вида аварий часто определяются третьим нарушением — неоправданным и опасным превышением скоростного режима.

Словом, «Тише едешь — дальше будешь» никак не хочет сочетаться с извечным «Кто в России не любит быстрой езды!». В результате лихачества и нарушений ПДД ежегодно на дорогах страны погибает около 18 тысяч человек. Отсюда понятен выбор трассы М-11, связывающей Москву и Санкт-Петербург, в качестве тестового полигона для беспилотного грузового движения. Этот 660-километровый логистический коридор — один из самых напряженных в России.

В рамках предложенной программы для исключения заездов автономных грузовиков в города по всей трассе М-11 планируется создать специальные хабы, в том числе на подъездах к Москве и Санкт-Петербургу. А в районе Твери предполагается строительство северного обхода для исключения заезда беспилотников в городскую среду.

gazprom-neft.ru / ПАО «Газпром нефть»

Трассы отдадут беспилотникам

По расчетам Министерства транспорта РФ, использование беспилотников на М-11 к 2030 году увеличит с 60 до 75 км/ч коммерческую скорость перевозки грузов, позволит совершать «оборот» между столицами в течение одного светового дня и снизит себестоимость перевозок более чем на 10%.

Если опыт будет признан удачным, в беспилотные коридоры по всей России будет включено 19,5 тысяч км федеральных дорог. Это позволит решить еще одну стратегическую задачу — реализовать проект глобальных транзитных перевозок через Россию по маршруту «Китай—Европа». В случае обеспечения высокоскоростного движения это позволит в 10 раз увеличить долю России в перевозках на этом маршруте.

Проект «Беспилотные логистические коридоры» уже включен в пакет стратегических инициатив Минтранса и получил поддержку внутри ведомства. Скорее всего, не будет возражений и на уровне правительства — современный уровень автопилотов для грузовых машин вполне позволяет им безопасно двигаться по подготовленным трассам, снабженным соответствующей инфраструктурой. Напомним, речь в проекте идет именно о них, а не о гораздо более напряженном городском трафике, где до сих пор «спотыкаются» даже разработки автопилотов от ведущих мировых производителей.

Но что будет с российской армией водителей, которые сегодня управляют 8 миллионами грузовых автомобилей по всей стране?

yandex.ru / Блог «Яндекса»

Новый престиж профессии

Сразу снизим масштабы будущего «обезлюживания транспорта». Из 8 млн грузовиков в России около 4,2 млн единиц приходятся на легкую коммерческую технику, которая обычно активно работает как раз на городских перевозках, к которым беспилотники пока что не готовы. Приход беспилотников в города — это дело будущего, и в таких условиях, скорее всего, без человека (или специальных выделенных трасс) невозможно будет обойтись еще достаточно долго.

Из оставшихся 3,8 млн «настоящих» грузовиков большая часть тоже не связана с магистральными перевозками — это та же «развозка» товаров по магазинам и складам. Согласно информации экономического и социального совета ООН, в 2020 году в России было продано около 45 000 разрешений системы МДП (Международных дорожных перевозок) — эта цифра наглядно показывает небольшую долю грузового транспорта, вовлеченного в транзитные перевозки, по сравнению с общим автопарком в стране.

Но если к грузовикам, осуществляющим перевозки в международном сообщении, прибавить такие же, работающие по России, мы все равно получим цифру в несколько сотен тысяч единиц. Так к чему же готовиться водителям?

Подчеркнем: переход на беспилотное движение будет носить добровольный характер. Государство лишь создает условия для технологического прогресса, оборудуя главные магистрали страны для использования такой технологии. Кроме того, указанный переход в любом случае затянется на десятилетия: от водителя за рулем будут отказываться с большой осторожностью и, скорее всего, отнюдь не полностью.

Наконец, положа руку на сердце, «самая массовая мужская профессия» в России никогда не была самой престижной. Так что изменение ее сущности: от постоянного вглядывания в набегающую дорогу и сжатых на «баранке» рук к контролю за действиями «компьютерного помощника» — можно считать в целом не самым неприятным изменением.