Малина оказалась полезной ягодой для переболевших коронавирусом

Москва, 3 августа. Употребление ягод и овощей является полезным для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. При этом следует есть лишь свежие продукты.

Переболевшим COVID-19 пациентам рекомендуется есть ягоды. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала кандидат медицинских наук, терапевт Римма Мойсенко. Она назвала самые полезные ягоды.

Как утверждает специалист, особую пользу для организма переболевшего несет полипренол и полифенол. Они в большом количестве содержатся в малине, черной и красной смородине, а также в черноплодной рябине.

В рацион питания необходимо также добавить овощи. Это поспособствует улучшению состояния кишечника. Мойсенко рекомендует употреблять свежую свекольную ботву, выращенную самостоятельно.

Одним из наиболее эффективных способов защиты от заражения коронавирусной инфекцией является вакцинация. Как сообщалось ранее, в Петербурге данную процедуру прошли более 1,3 миллиона человек.