Литовские пограничники дубинками и шокерами выгнали мигрантов в Белоруссию

Вильнюс, 3 августа. Сотрудники пограничной службы Литвы применили грубую силу против нелегальных мигрантов, жалуются потерпевшие. Их били дубинками и электрошокерами, отобрали все деньги и телефоны.

О произволе литовских пограничников стало известно после жалоб пострадавших в беседе с белорусскими СМИ. Также насильственную депортацию с территории ЕС подтвердил глава МВД прибалтийской республики Арнольдас Абрамавичюс. По его словам, насилие в отношении мигрантов было оправдано их поведением, а пограничники вправе использовать любые средства, чтобы выдворить их из страны.

Литва продолжает с помощью других государств укреплять границу с Белоруссией и бороться с нелегальными мигрантами. Президент Украины Владимир Зеленский также распорядился помочь официальному Вильнюсу и предоставить пограничникам колючую проволоку.