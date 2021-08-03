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Литовские пограничники дубинками и шокерами выгнали мигрантов в Белоруссию

  /   Обновлено: 03 августа 2021 18:12
Политика
Литовские пограничники дубинками и шокерами выгнали мигрантов в Белоруссию
dpsu.gov.ua  /  Державна прикордонна служба України

Вильнюс, 3 августа. Сотрудники пограничной службы Литвы применили грубую силу против нелегальных мигрантов, жалуются потерпевшие. Их били дубинками и электрошокерами, отобрали все деньги и телефоны.

О произволе литовских пограничников стало известно после жалоб пострадавших в беседе с белорусскими СМИ. Также насильственную депортацию с территории ЕС подтвердил глава МВД прибалтийской республики Арнольдас Абрамавичюс. По его словам, насилие в отношении мигрантов было оправдано их поведением, а пограничники вправе использовать любые средства, чтобы выдворить их из страны.

Литва продолжает с помощью других государств укреплять границу с Белоруссией и бороться с нелегальными мигрантами. Президент Украины Владимир Зеленский также распорядился помочь официальному Вильнюсу и предоставить пограничникам колючую проволоку.

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