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Четверых детей доставили в больницу после пожара в нежилом здании под Кировом
Происшествия
Четверых детей доставили в больницу после пожара в нежилом здании под Кировом
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Киров, 3 августа. В результате возгорания нежилого здания в городе Вятские Поляны Кировской области в больницу попали четверо несовершеннолетних.

Как сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи Сергей Одношивкин, все произошло в неэксплуатируемой постройке на улице Тойменка накануне вечером.

С места происшествия эвакуировано четыре человека, доставлены в Кировскую областную детскую клиническую больницу в стабильном тяжелом состоянии», — рассказал Одношивкин.

По уточненным данным, пациентов сопровождали детские реаниматологи. Эвакуация детей проводилась вертолетом и наземным транспортом. Подростки проникли в здание после взлома дверей неустановленными лицами. Там пятеро детей 2007-2008 годом рождения подожгли бумагу и мусор. По факту случившегося проводится проверка.

Газета A42.RU ранее сообщала о нескольких несовершеннолетних, которые разожгли костер в новом скейт-парке Кемерова.

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дети пожар кировская область
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