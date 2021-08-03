Долина опубликовала редкий кадр с Кларой Новиковой и Олесей Железняк

Москва, 3 августа. Известная певица Лариса Долина порадовала поклонников редкими кадрами. На одном из мероприятий в столице звезда встретила юмористку Клару Новикову и актрису Олесю Железняк.

Обладательница уникального джазового голоса рассказала, что отлично провела время в компании знакомых ей людей. На снимке артистки позируют для селфи, которое должна сделать юмористка. Стоя на заднем плане, звезда сериала «Сваты» изобразила максимально недоумевающее лицо, отчего Долина искренне расхохоталась. Фотография, опубликованная в Instagram-аккаунте певицы, была сделана кем-то третьим.

«Еще одна фестивальная встреча с замечательными актрисами Кларой Новиковой и Олесей Железняк. Теперь уж и не вспомню, что меня заставило так расхохотаться. Олеся, Клара, вы обе неподражаемые», — подписала исполнительница фотографию.

Поклонники артистки пришли в восторг. Особенно они благодарны своему кумиру за новую фотографию Олеси Железняк. Большинству россиян она знакома по роли в популярном комедийном сериале «Сваты».

«Обожаю Олесю, гениальная и непосредственная»; «Три талантливейших актрисы вместе — мегапозитив, море классных эмоций, обожаю вас всех!»; «Замечательные дамы. Хорошая встреча. Особенно обожаю Олесю, какая она прекрасная в моих любимых «Сватах»», — отметили пользователи в соцсети.

Ранее стала известна дата выхода новых серий седьмого сезона «Сватов». По словам исполнителя главной роли Федора Добронравова, премьера должна состояться не позже конца осени.