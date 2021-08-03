Операция под грифом «секретно»: военный эксперт раскрыл планы Украины в Донбассе

Главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный принял решение о временном запрете (до десяти дней) посещения района проведения Операции объединенных сил (ООС) должностными лицами и парламентариями. Озвученная причина — процесс приема-передачи должности новому командующему. По словам украинского офицера, данная мера необходима для того, чтобы в спокойной рабочей обстановке обеспечить бесперебойное выполнение задач по обороне страны.

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью Федеральному агентству новостей назвал прецедентом тот факт, что украинские генералы закрывают зону боевых действий в Донбассе.

«В Донбассе до сих пор дислоцируются украинские механизированные бригады, которые были стянуты на линию фронта в марте-апреле 2021 года. Как известно, несмотря на громкие заявления, наступление Украины на ДНР и ЛНР не состоялось. Видно, слишком много было утечки информации. После этого президент Украины в высшем руководстве оборонного сектора провел кадровые перестановки. Я думаю, что передача полномочий в течение десяти дней — прецедент, которого раньше никогда не было. Предыдущие командующие менялись без всяких запретов и ограничений», — указал он.

Специалист рассказал и о том, что киевские власти проводят зачистку информационного поля вокруг Вооруженных сил Украины. Алексей Леонков считает, что в зоне ООС планируется принятие важных решений, которые не подлежат огласке и будут находиться под грифом «секретно».

«Думаю, что такие меры связаны с тем, чтобы сократить круг лиц, которые будут находиться в Донбассе. Возможно, в зоне ООС будут приниматься такие решения, которые не подлежат огласке. Проще говоря, что-то готовится. Все останется под грифом «секретно». После того, как киевским властям не удалось осуществить провокацию в апреле-мае 2012 года, на Украине, в Вооруженных силах и вокруг них, наблюдается зачистка информационного поля. Под удар попали средства массовой информации, оппозиционные партии и политики, а также интернет. Зачищаются люди, которые могут обладать той или иной информацией. Почему на десять дней закрывают зону ООС? Я думаю, чтобы сократить круг подозреваемых. Это ловля на живца — вдруг кто-то попадется, попытавшись раздобыть информацию из зоны боевых действий», — заявил эксперт.

Алексей Леонков также отверг версию того, что Вооруженные силы Украины готовят очередную провокацию в Донбассе перед выборами в Госдуму, которые должны пройти в сентябре.