Toyota решила создать дизель-электрический мотор для Land Cruiser 300

Токио, 3 августа. Японский производитель Toyota работает над новой версией двигателя для Land Cruiser 300. Внедорожник может получить электрифицированный силовой агрегат на базе дизельного мотора.

Дизель-электрическая силовая установка будет применяться на легких коммерческих транспортных средствах, минивэнах, больших пикапах и внедорожниках. Дизельный мотор обеспечит повышенный уровень тяги, а электрический компонент уменьшит расход автомобильного топлива и вредные выбросы, передает AutoNews.

При этом отсутствуют технические подробности и сроки появления автомобилей с новыми силовыми установками. В настоящее время внедорожник Land Cruiser 300 предлагается на рынке России с двухтурбинным бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 литра, развивающим 415 лошадиных сил.

Реализацию модернизированного Land Cruiser 300 ранее запустили российские дилерские центры компании Toyota. Стоимость транспортного средства начинается от 5,613 млн рублей.