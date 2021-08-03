В Польше объяснили, какой сигнал России послала Западу на авиасалоне МАКС-2021

Варшава, 3 августа. Авиасалон МАКС-2021 в Подмосковье наглядно показал, что санкционная политика Запада в отношении России полностью провалилась, пишет польское издание Defence24.

Международной авиационно-космический салон проводился на подмосковном аэродроме Жуковский с 20 по 25 июля. Мероприятие стало 15-м по счету. На выставке были представлены наработки российской оборонной промышленности, которые привлекли внимание международной общественности.

Польские аналитики полагают, что проведением МАКС-2021 Россия направила Западу четкий сигнал. Она показала, что неизменно остается на передовой производителей аэрокосмического оборудования, несмотря на западные санкции и прочие ограничения. Россия явно рассчитывает на лидерство среди игроков международного рынка вооружений. Более того, у нее есть все необходимое, чтобы конкурировать с лучшими западными разработками.

Авторы также обратили внимание на прорывной для МАКС «гибридный формат» мероприятия. Это позволило привлечь дополнительно 202 иностранные компании из 53 стран мира. В общей сложности выставку посетили свыше 135 тысяч человек, хотя масштабы мероприятия явно потребовали немало ресурсов, Москва добивается того, чтобы вложенные средства возвращались в виде контрактов.

Ранее сообщалось, что в рамках МАКС-2021 Россия получила 15 заявок на экспорт ударного беспилотника «Орион». По данным сайта 360tv.ru, авиасалон принес Ростеху контракты на 230 миллиардов рублей.