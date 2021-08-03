Британский священник зашил себе рот в качестве протеста на фоне изменения климата

Лондон, 3 августа. Священник Тим Хьюис из Великобритании зашил себе рот. Таким образом он выразил протест против замалчивания темы об изменении климата в крупных СМИ.

Деятеля церкви возмутило, что СМИ медиамагната Руперта Мердока отрицает существование проблемы климатических изменений. СМИ медиамагната в течение нескольких десятков лет замалчивает данную тему, подчеркнул священник.

«Я зашью себе рот, чтобы продемонстрировать ужасный и жестокий вред, наносимый СМИ Руперта Мердока», — заявил Хьюис.

Их влияние на правительство необходимо признать и прекратить, считает 71-летний деятель церкви. Хьюис зашил себе рот и стоял с плакатом у здания холдинга News Corporation в Лондоне. На плакате были изображены марионетки и написано, что «лицемер Мердок дергает за ниточки Бориса и Прити». По мнению священника, Мердок должен предстать перед судом, так как является преступником против планеты Земля.

Некоторые вопросы на тему климатических изменений продолжают озадачивать ученых, сообщалось ранее. Загадки остаются даже несмотря на наличие современного оборудования.