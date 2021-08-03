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Центризбирком призвал Верховный суд одобрить снятие Грудинина с выборов в Госдуму

  /   Обновлено: 03 августа 2021 18:07
Политика
Центризбирком призвал Верховный суд одобрить снятие Грудинина с выборов в Госдуму
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Москва, 3 августа. Верховный суд по просьбе Центризбиркома (ЦИК) проверит законность снятия директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина с выборов в Государственную думу РФ.

Верховный суд 3 августа провел слушание по жалобе Грудинина. Его юристы просили отменить решение ЦИК об исключении предпринимателя из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму, так как ведомство предоставило «недостоверные сведения».

С таким заявлением в Центризбиркоме не согласились и призвали отклонить жалобу предпринимателя.

«Решение Центризбиркома основано на фактах, которые подтверждаются всем комплексом представленных материалов дела», — сказал представитель ЦИК.

В результате суд объявил перерыв в слушаниях до 9 августа, чтобы дать сторонам ознакомиться с материалами дела.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком принял порядка 16 тысяч заявлений от граждан, которые хотят участвовать в дистанционном электронном голосовании на выборах. Они пройдут с 17 по 19 сентября.

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выборы цик Грудинин
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