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Эпидемиолог Шунков перечислил три причины госпитализации вакцинированных от COVID-19
Общество
Эпидемиолог Шунков перечислил три причины госпитализации вакцинированных от COVID-19
Невские Новости  /  Степан Яцко

Москва, 3 августа. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков назвал три причины, из-за которых привитые против коронавирусной инфекции граждане могут попасть в больницу.

По словам специалиста, госпитализация вакцинированного пациента может произойти, если он привился, но иммунитет не успел выработать антитела до контакта с вирусом. Второй причиной медик назвал индивидуальные способности организма, а также наличие иммуннокомпрометирующих факторов, которые не дают антителам сформироваться до защитного уровня. Также Шунков отметил, что несмотря на высокий защитный уровень, вирус может преодолеть защитный барьер, который сформировал организм.

Эксперт подчеркнул, что вакцинированный может чувствовать себя в безопасности только в том случае, если его окружение также прошло процедуру вакцинации. Об этом он сообщил в беседе с «Вечерней Москвой».

Как ранее сообщалось, прививка от коронавируса поможет избежать появления суперштамма. Лучшая гарантия от возникновения новых мутаций — это вакцинация.

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