Собака по кличке Ведьма спасла от смерти жительницу Красноярского края

Красноярск, 3 августа. Собака по кличке Ведьма спасла свою пожилую хозяйку от верной смерти. У 69-летней жительницы Красноярского края болело сердце, а в один момент женщине стало хуже.

Глава семьи Александр проснулся от громкого неумолкающего лая. Выглянув на улицу, он увидел, что под окном металась их собака, палевая лайка по кличке Ведьма. Животное не находило себе места и куда-то рвалось.

Мужчина отпер дверь в дом, и собака спустя пару секунд оказалась у спальни пенсионерки. За дверью раздался громкий шум: жена упала с кровати и уже не могла подняться.

Супруг сразу же вызвал скорую. По словам медиков, которым удалось реанимировать пациентку, если бы не собака, то женщина могла умереть, пишет «Комсомольская правда».

Случай спасения с участием собаки ранее произошел в Санкт-Петербурге. Овчарка по кличке Есения смогла найти пропавшего ребенка почти за час.