Серуканов объяснил устроенный Соболь скандал на суде по «санитарному делу»

Провокационное поведение Любови Соболь во время вынесения ей приговора по «санитарному делу» связано с попытками привлечь к своей персоне внимание общественности, а также общими психическими отклонениями. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН выразил бывший юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) Виталий Серуканов.

3 августа Преображенский суд в Москве признал Соболь виновной по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в связи с незаконной протестной акцией 23 января. Ее приговорили к 1,5 года ограничения свободы. Адвокат Соболь, Владимир Воронин, у себя в соцсетях сообщил, что соратнице Навального запрещено покидать жилище с 22:00 до 6:00, посещать массовые мероприятия, выезжать из Москвы и МО. При этом она обязана являться в инспекцию три раза в месяц.

Само заседание проходило в закрытом для прессы режиме. В своем Twitter Соболь опубликовала видео, на котором судебные приставы вывели ее из здания суда, когда зачитывался приговор. Будучи за пределами помещения, женщина вела себя эпатажно, отпуская неуместные ироничные комментарии в адрес представителей органов юстиции.

Так, по мнению Серуканова, действия Соболь в здании Преображенского суда носят вынужденный характер — ее бывшие коллеги по ФБК давно покинули Россию, оставив ее здесь и лишив возможности сбежать в Европу. По этой причине ей нужно привлекать внимание как мировой, так и российской лояльной к несистемной оппозиции общественности.

«Соболь понимает, что она брошена Иваном Ждановым, Леонидом Волковым. Эти же люди развернули против нее целую внутреннюю кампанию, держат ее людей в Грузии, не дают уезжать в Евросоюз. Соболь брошена, а единственный ее заступник, Алексей Навальный, сейчас в тюрьме», — считает эксперт.

instagram.com / @sobollubov

Соратница Навального остро нуждается в подобных провокациях, поскольку ее популярность начала стремительно падать на фоне прекращения депутатской кампании.

«Ей нужно также эпатировать перед западной публикой: «Вот, я Соболь, я еще существую». А что она умеет? Да ничего, кроме провокаций. Вот она и эпатирует в суде. Не удивлюсь, если на каком-нибудь следующем заседании Соболь снимет трусы или побреет себя налысо. От нее можно ожидать эпатажа любого уровня. Я все-таки порекомендую ее сторонникам скинуться и найти хорошего психиатра, потому что этот человек явно нуждается в помощи», — резюмировал Серуканов.

Ранее публицист Олег Лурье заверил, что назначенное Соболь наказание соответствует содеянному и является в достаточной степени гуманным.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.