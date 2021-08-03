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29 человек эвакуировали из горящего дома в Коврове
ФАН-ТВ
29 человек эвакуировали из горящего дома в Коврове

Пожар охватил жилой дом на улице Социалистической напротив Дома культуры имени Дегтярева.

Загорелась квартира на четвертом этаже. Как показано на видео, открытый огонь моментально охватил весь этаж. Площадь составила 1 500 квадратных метров. Пожар ликвидировали 40 человек и 12 единиц техники. Помощь оказал и ближайший Кировский электромеханический завод.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем», — передали в пресс-службе МЧС.

По данным главка, при пожаре пострадал мужчина 1976 года рождения.

Как уточнили в Центральной городской больнице Коврова, пострадавший поступил в состоянии алкогольного опьянения, он получил небольшие ожоги рук и плеч первой степени. По словам очевидцев и соседей, мужчина вел асоциальный образ жизни.

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