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Петербургские ученые разработали тренажер для защиты от кибермошенников
Технологии
Петербургские ученые разработали тренажер для защиты от кибермошенников
pixabay.com

Санкт-Петербург, 3 августа. Специалисты СПб ФИЦ РАН создали прототип компьютерной игры, которая должна обучить пользователей противостоять атакам мошенников в Сети.

Руководитель лаборатории теоретических и междисциплинарных проблем информатики СПб ФИЦ РАН Максим Абрамов рассказал, что тренажер должен повысить уровень грамотности граждан при использовании корпоративной информации. Если атаки хакеров представляют собой проникновение в информационную систему через использование ее уязвимых мест, то социоинженерные атаки выполняются через взаимодействие злоумышленника с пользователем, отметил эксперт.

«Поэтому у нас возникла идея создать компьютерную игру, в которой сотрудники компаний или отдельные пользователи смогут занять место преступника и самостоятельно провести атаку на офис компании», — приводи слова Абрамова пресс-служба городского комитета по науке и высшей школе.

Разработчики собираются на основе результатов прохождения игры составить оценки защищенности пользователей от социоинженерных атак. Предполагается, что у каждого из них появится личный профиль безопасности, учитывающий индивидуальные психологические характеристики.

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков ранее перечислил правила безопасности при разговоре с телефонными мошенниками. Он также отметил, что в последнее время злоумышленники все чаще стали представляться сотрудниками ресурсоснабжающих компаний и требовать срочной оплаты задолженностей по коммунальным счетам.

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мошенники компьютерные игры социальная инженерия
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