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Ливия депортирует граждан Туниса из центров для нелегальных мигрантов
Ливия
Ливия депортирует граждан Туниса из центров для нелегальных мигрантов
Global Look Press  /  Jdidi Wassim/Keystone Press Agency

Триполи, 3 августа. Генеральный консул Туниса в Ливии Тауфик аль-Касими договорился о возвращении на родину своих сограждан, пребывающих в местных центрах содержания беженцев.

Это произошло 2 августа в Триполи во время его встречи с главой Управления по борьбе с незаконной миграцией бригадным генералом Мабруком Абдель Хафизом Миладом.

«Миссия выражает свою глубочайшую благодарность и признательность компетентным ливийским властям, особенно членам правительства, министерствам иностранных и внутренних дел, а также Управлению по борьбе с незаконной миграцией за быстрый ответ и теплое сотрудничество с нами», — сообщается на странице консульства в Facebook.

На встрече обсуждался процесс депортации оставшейся части граждан, ранее задержанных и помещенных в центры нелегальной миграции в Триполи. Решено собрать всех тунисцев в ближайшее время в одном месте в рамках подготовки к их депортации. Они отправятся на родину в течение двух дней после завершения всех необходимых юридических, административных и медицинских процедур в координации с профильными властями Туниса и Ливии.

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