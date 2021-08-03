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Сирийские системы ПВО сбили ударный беспилотник к югу от Алеппо

  /   Обновлено: 03 августа 2021 17:53
Армия
Сирийские системы ПВО сбили ударный беспилотник к югу от Алеппо
baykardefence.com  /  BAYKAR

Алеппо, 3 августа. Подразделения противовоздушной обороны Сирийской Арабской Армии ликвидировали беспилотный летательный аппарат в провинции Алеппо.

Дрон был замечен к югу от административного центра провинции. Местные СМИ заявляли, что речь идет о «турецком или израильском самолете-разведчике». Однако, как сообщает источник Федерального агентства новостей с места событий, сбитый аппарат оказался одной из модификаций турецких БПЛА Bayraktar.

Ранее Сирийская Арабская Армия развернула в провинции Деръа на юге республики масштабную операцию по ликвидации бандформирований. Наступление началось на фоне того, как боевики атаковали турецких военных. В последние месяцы боевики активизировали нападения на блокпосты правительственных войск и на государственных служащих в этой местности, а также заняли ряд населенных пунктов провинции.

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Сирия саа bayraktar
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