Сирийские системы ПВО сбили ударный беспилотник к югу от Алеппо

Алеппо, 3 августа. Подразделения противовоздушной обороны Сирийской Арабской Армии ликвидировали беспилотный летательный аппарат в провинции Алеппо.

Дрон был замечен к югу от административного центра провинции. Местные СМИ заявляли, что речь идет о «турецком или израильском самолете-разведчике». Однако, как сообщает источник Федерального агентства новостей с места событий, сбитый аппарат оказался одной из модификаций турецких БПЛА Bayraktar.

Ранее Сирийская Арабская Армия развернула в провинции Деръа на юге республики масштабную операцию по ликвидации бандформирований. Наступление началось на фоне того, как боевики атаковали турецких военных. В последние месяцы боевики активизировали нападения на блокпосты правительственных войск и на государственных служащих в этой местности, а также заняли ряд населенных пунктов провинции.