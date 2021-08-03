Байден назвал героями покончивших с собой защитников Капитолия

Вашингтон, 3 августа. Американский президент Джо Байден отреагировал на новость о смерти двух полицейских, которые охраняли здание Капитолия США в день его штурма.

Американский лидер выразил свои глубочайшие соболезнования всем родным и близким правоохранителей.

«Они были американскими героями. Мы с Джилл (первая леди США. — Прим. ФАН) молимся об их близких в это трудное время», — написал он.

Ранее сторонники бывшего президента США Дональда Трампа проникли в здание Капитолия. Таким образом они сорвали обсуждение итогов президентских выборов 2020 года.