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Байден назвал героями покончивших с собой защитников Капитолия

  /   Обновлено: 03 августа 2021 17:42
Политика
Байден назвал героями покончивших с собой защитников Капитолия
flickr.com  /  European Parliament

Вашингтон, 3 августа. Американский президент Джо Байден отреагировал на новость о смерти двух полицейских, которые охраняли здание Капитолия США в день его штурма.

Американский лидер выразил свои глубочайшие соболезнования всем родным и близким правоохранителей.

«Они были американскими героями. Мы с Джилл (первая леди США. — Прим. ФАН) молимся об их близких в это трудное время», — написал он.

Ранее сторонники бывшего президента США Дональда Трампа проникли в здание Капитолия. Таким образом они сорвали обсуждение итогов президентских выборов 2020 года.

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