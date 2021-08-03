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Ольга Кабо перечислила любимые места Москвы
Шоу-бизнес
Ольга Кабо перечислила любимые места Москвы
instagram.com  /  @kabo_olga

Москва, 3 августа. Российская актриса театра и кино Ольга Кабо рассказала, какие места в Москве являются ее любимыми.

Артистка в беседе с изданием «Москвич Mag» раскрыла, где в столице ей нравится гулять больше всего. По словам знаменитости, с детства она часто посещает Нескучный сад и Патриаршие пруды. Кроме того, Кабо часто прогуливается по Тверской. Как отметила звезда, Москва позволяет ей восстановиться. Она также уточнила, что в столице у нее нет мест, которые бы ей не нравились.

«Я воспринимаю Москву такой, какая она есть», — призналась Кабо.

Она добавила, что давно хочет посетить дом Булгакова. Этот музей ассоциируется у нее с молодостью. Она посещала «нехорошую квартиру» вместе с друзьями-студентами, однако недовольные соседи выгнали молодежь. По этой причине Кабо мечтает посетить музей в осознанном возрасте.

Ранее актриса объяснила, почему с возрастом стала реже появляться на киноэкранах. Она призналась, что театральная сцена стала ей намного ближе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Кабо перечислила любимые места Москвы
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