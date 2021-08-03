Зеленский взял под личный контроль расследование гибели активиста Виталия Шишова

, 3 августа. Смерть активиста и главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова взята под личный контроль президентом Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Как отметил Никифоров, расследование этого дела имеет особое значение для Украины и президента Зеленского в частности. Белорусы, приезжая в Киев, должны чувствовать себя в безопасности, подчеркнул пресс-секретарь украинского лидера.

В российской Госдуме также прокомментировали гибель белорусского активиста. Как отметил депутат Павел Шперов в беседе с Федеральным агентством новостей, Запад и Киев будут использовать смерть Шишова для провокаций против Минска и Москвы на международной арене.