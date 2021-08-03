Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 18:41
18:41
Спорт
Поддержку российских спортсменов на Олимпиаде оценили в The New York Times
18:37
Происшествия
Двое детей пострадали при нападении далматинца в Новосибирской области
18:37
Общество
Врачи больницы впервые прокомментировали состояние вышедшей из комы МакSим
18:35
Общество
Суд отказал сменившему пол петербуржцу в выдаче новых свидетельств о рождении детей
18:35
Общество
Собянин согласовал проект высокоскоростной магистрали Москва — Петербург
18:34
Армия
Глава движения «Матери России» Петренко высказалась о службе женщин в ВС РФ
18:30
Армия
Журналисты PM указали на две проблемы США в случае возможной войны с Россией
18:30
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит на Курилах
18:27
Общество
Петербуржцам рассказали, где можно сдать тест на антигены к COVID-19
18:24
Наука
Компания Boeing назвала причину отмены запуска корабля Starliner к МКС
Все новости

Американец провел 8 месяцев в тюрьме за хранение сахарной глазури
США
Американец провел 8 месяцев в тюрьме за хранение сахарной глазури
prscr www.wctv.tv  / 

Таллахасси, 3 августа. Достоянием американской общественности стал очередной случай полицейского произвола по отношению к чернокожим гражданам. Афроамериканец Майлз Эвора подал в суд на офис шерифа округа Леон и помощников шерифа, из-за которых он провел восемь месяцев в тюрьме по ложному обвинению.

18 декабря 2018 года патрульные остановили автомобиль Майлза Эвора из-за того, что он не остановился у знака «Стоп». Помощник шерифа, который подошел к Майлзу, посчитал, что водитель нервничает и решил произвести досмотр транспортного средства.

«Я нервничал, потому что знал, что не проехал знак «Стоп»», — говорит Майлз.

В ходе досмотра автомобиля сотрудники офиса шерифа нашли белое вещество. Экспресс-тест, который сотрудники провели на месте, показал, что обнаруженное вещество было кокаином. Помощники шерифа заковали Эвора в наручники, при этом они использовали тазер, а один из них ударил Майлза в лицо, обвинив его в сопротивлении при аресте.

Лишь восемь месяцев спустя защите обвиняемого удалось добиться повторной экспертизы вещества, которое было обнаружено в его автомобиле. Две независимые экспертизы показали, что это был обычный сахар.

«Я люблю есть слойки по утрам… ну, уже нет. Но когда он показал это мне, я понял, что это сахарная глазурь с булочки. Но тогда я не мог этого доказать», — рассказал Эвора.

Хотя с Майлза были сняты все обвинения, он говорит, что его арест имел значительные последствия: он потерял крупный контракт и был вынужден потратить большие деньги на судебные издержки.

Он считает, что помощники шерифа, которые его остановили, просто хотели кого-нибудь арестовать. Майлз сообщил, что его отношение к жизни сильно изменилось после ареста.

«Я чувствую, что не обязательно делать что-то плохое —  тебя могут просто остановить. И у них есть вся власть. Так вот, не поймите меня неправильно, есть хорошие полицейские, и нам нужны хорошие полицейские. Но мы говорим не о них. Мы говорим не о тех, кто защищает и служит гражданам, мы говорим о тех, кто оскверняет правду», — говорит он.

Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями, который был создан при поддержке известного бизнесмена Евгения Пригожина, считает случай, который произошел с Майлзом Эвора, типичным случаем произвола американской полиции. Инициативная группа фонда обратилась за разъяснениями по текущему делу в администрацию президента США и в офис Генерального прокурора с требованием дать оценку действиям правоохранителей. Представители фонда сообщили, что в случае необходимости готовы предоставить мистеру Эвора необходимую правовую и информационную поддержку.

Вернуться назад

Все новости / США / Американец провел 8 месяцев в тюрьме за хранение сахарной глазури
сша фбр полицейский беспредел в сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru