Таллахасси, 3 августа. Достоянием американской общественности стал очередной случай полицейского произвола по отношению к чернокожим гражданам. Афроамериканец Майлз Эвора подал в суд на офис шерифа округа Леон и помощников шерифа, из-за которых он провел восемь месяцев в тюрьме по ложному обвинению.

18 декабря 2018 года патрульные остановили автомобиль Майлза Эвора из-за того, что он не остановился у знака «Стоп». Помощник шерифа, который подошел к Майлзу, посчитал, что водитель нервничает и решил произвести досмотр транспортного средства.

«Я нервничал, потому что знал, что не проехал знак «Стоп»», — говорит Майлз.

В ходе досмотра автомобиля сотрудники офиса шерифа нашли белое вещество. Экспресс-тест, который сотрудники провели на месте, показал, что обнаруженное вещество было кокаином. Помощники шерифа заковали Эвора в наручники, при этом они использовали тазер, а один из них ударил Майлза в лицо, обвинив его в сопротивлении при аресте.

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Miles Evora’s lawsuit includes counts of false arrest or imprisonment, malicious prosecution, negligence, negligent training, intentional infliction of emotional distress, and battery.



Man suing Leon County Sheriff’s Office after 2018 arrest https://t.co/0ngTe45EMZ — Jenny Kastner (@Drivenbitch) May 8, 2021

Лишь восемь месяцев спустя защите обвиняемого удалось добиться повторной экспертизы вещества, которое было обнаружено в его автомобиле. Две независимые экспертизы показали, что это был обычный сахар.

«Я люблю есть слойки по утрам… ну, уже нет. Но когда он показал это мне, я понял, что это сахарная глазурь с булочки. Но тогда я не мог этого доказать», — рассказал Эвора.

Хотя с Майлза были сняты все обвинения, он говорит, что его арест имел значительные последствия: он потерял крупный контракт и был вынужден потратить большие деньги на судебные издержки.

Он считает, что помощники шерифа, которые его остановили, просто хотели кого-нибудь арестовать. Майлз сообщил, что его отношение к жизни сильно изменилось после ареста.

«Я чувствую, что не обязательно делать что-то плохое — тебя могут просто остановить. И у них есть вся власть. Так вот, не поймите меня неправильно, есть хорошие полицейские, и нам нужны хорошие полицейские. Но мы говорим не о них. Мы говорим не о тех, кто защищает и служит гражданам, мы говорим о тех, кто оскверняет правду», — говорит он.

Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями, который был создан при поддержке известного бизнесмена Евгения Пригожина, считает случай, который произошел с Майлзом Эвора, типичным случаем произвола американской полиции. Инициативная группа фонда обратилась за разъяснениями по текущему делу в администрацию президента США и в офис Генерального прокурора с требованием дать оценку действиям правоохранителей. Представители фонда сообщили, что в случае необходимости готовы предоставить мистеру Эвора необходимую правовую и информационную поддержку.