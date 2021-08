Американец провел 8 месяцев в тюрьме за хранение сахарной глазури

Таллахасси, 3 августа. Достоянием американской общественности стал очередной случай полицейского произвола по отношению к чернокожим гражданам. Афроамериканец Майлз Эвора подал в суд на офис шерифа округа Леон и помощников шерифа, из-за которых он провел восемь месяцев в тюрьме по ложному обвинению.

18 декабря 2018 года патрульные остановили автомобиль Майлза Эвора из-за того, что он не остановился у знака «Стоп». Помощник шерифа, который подошел к Майлзу, посчитал, что водитель нервничает и решил произвести досмотр транспортного средства.

В ходе досмотра автомобиля сотрудники офиса шерифа нашли белое вещество. Экспресс-тест, который сотрудники провели на месте, показал, что обнаруженное вещество было кокаином. Помощники шерифа заковали Эвора в наручники, при этом они использовали тазер, а один из них ударил Майлза в лицо, обвинив его в сопротивлении при аресте.

Miles Evora’s lawsuit includes counts of false arrest or imprisonment, malicious prosecution, negligence, negligent training, intentional infliction of emotional distress, and battery.



