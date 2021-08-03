АвтоВАЗ нарастил продажи на российском рынке по итогам июля

Тольятти, 3 августа. Объем продаж АвтоВАЗа в июле 2021 года составил 32,013 тыс. машин. Это на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщили в компании.

При этом по итогам семи месяцев текущего года российские дилеры Lada продали 232 232 автомобиля. Это оказалось на 42% выше результата за аналогичный период 2020 года, отмечает пресс-служба отечественного производителя.

Наибольшую популярность в прошедшем месяце завоевала Lada Granta — всего продано 10,88 тыс. машин. На втором месте разместились автомобили семейства Lada Vesta с показателем 10,2 тыс. штук. Также в июле было продано суммарно 4,5 тыс. автомобилей Niva Legend и Niva Travel.

Вследствие высокого спроса на продукцию руководство АвтоВАЗа планирует повысить продолжительность рабочего дня в производственных подразделениях на один час. Новый режим работы, согласно ожиданиям, будет действовать с 6 сентября по 31 ноября.