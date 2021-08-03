Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 18:41
18:37
Происшествия
Двое детей пострадали при нападении далматинца в Новосибирской области
18:37
Общество
Врачи больницы впервые прокомментировали состояние вышедшей из комы МакSим
18:35
Общество
Суд отказал сменившему пол петербуржцу в выдаче новых свидетельств о рождении детей
18:35
Общество
Собянин согласовал проект высокоскоростной магистрали Москва — Петербург
18:34
Армия
Глава движения «Матери России» Петренко высказалась о службе женщин в ВС РФ
18:30
Армия
Журналисты PM указали на две проблемы США в случае возможной войны с Россией
18:30
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит на Курилах
18:27
Общество
Петербуржцам рассказали, где можно сдать тест на антигены к COVID-19
18:24
Наука
Компания Boeing назвала причину отмены запуска корабля Starliner к МКС
18:24
Экономика
Беспилотные грузовики в 10 раз увеличат долю России в перевозках из Китая в Европу
Все новости

АвтоВАЗ нарастил продажи на российском рынке по итогам июля
Экономика
АвтоВАЗ нарастил продажи на российском рынке по итогам июля
avtovaz.ru  /  LADA

Тольятти, 3 августа. Объем продаж АвтоВАЗа в июле 2021 года составил 32,013 тыс. машин. Это на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщили в компании.

При этом по итогам семи месяцев текущего года российские дилеры Lada продали 232 232 автомобиля. Это оказалось на 42% выше результата за аналогичный период 2020 года, отмечает пресс-служба отечественного производителя.

Наибольшую популярность в прошедшем месяце завоевала Lada Granta — всего продано 10,88 тыс. машин. На втором месте разместились автомобили семейства Lada Vesta с показателем 10,2 тыс. штук. Также в июле было продано суммарно 4,5 тыс. автомобилей Niva Legend и Niva Travel.

Вследствие высокого спроса на продукцию руководство АвтоВАЗа планирует повысить продолжительность рабочего дня в производственных подразделениях на один час. Новый режим работы, согласно ожиданиям, будет действовать с 6 сентября по 31 ноября.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / АвтоВАЗ нарастил продажи на российском рынке по итогам июля
автоваз автомобили продажи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru