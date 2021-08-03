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Скорректирован прогноз по сбору урожая в России
Экономика
Скорректирован прогноз по сбору урожая в России
pixabay.com

Москва, 3 августа. Журналисты выяснили, что эксперты снизили ожидания по сбору урожая пшеницы в Российской Федерации.

Одной из основных причин корректировки прогнозов сбора зерна в стране стали данные Федеральной службы государственной статистики, обнародованные в пятницу. Росстат предоставил информацию по посевным площадям в текущем году, уточняет «Интерфакс».

После этого Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил свою оценку до 78,5 миллиона тонн. В «СовЭконе» изменили прогнозы до 76,4 миллиона тонн. Российский зерновой союз оценивает будущий сбор пшеницы в 79-80 миллионов тонн. Сбор ячменя при этом аналитики ожидают на уровне 19,3-19,5 миллиона тонн.

Экспорт сельскохозяйственной продукции активно развивают в Тульской области. Пшеницу из этого региона теперь будут закупать в Греции. Новое соглашение подразумевает отгрузку за рубеж 21 тонны зерна.

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