Скорректирован прогноз по сбору урожая в России

Москва, 3 августа. Журналисты выяснили, что эксперты снизили ожидания по сбору урожая пшеницы в Российской Федерации.

Одной из основных причин корректировки прогнозов сбора зерна в стране стали данные Федеральной службы государственной статистики, обнародованные в пятницу. Росстат предоставил информацию по посевным площадям в текущем году, уточняет «Интерфакс».

После этого Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил свою оценку до 78,5 миллиона тонн. В «СовЭконе» изменили прогнозы до 76,4 миллиона тонн. Российский зерновой союз оценивает будущий сбор пшеницы в 79-80 миллионов тонн. Сбор ячменя при этом аналитики ожидают на уровне 19,3-19,5 миллиона тонн.

Экспорт сельскохозяйственной продукции активно развивают в Тульской области. Пшеницу из этого региона теперь будут закупать в Греции. Новое соглашение подразумевает отгрузку за рубеж 21 тонны зерна.