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Донские археологи нашли некрополь, на поиски которого ушло более 100 лет
Общество
Донские археологи нашли некрополь, на поиски которого ушло более 100 лет
пресс-служба ЮФУ  / 

Ростов-на-Дону, 3 августа. Участники Южно-Донской археологической экспедиции нашли некрополь скифско-античного времени под Ростовом.

Место, которое исследовали археологи называется Елизаветовским городищем — узловым памятником скифско-античного времени на Юге России. По мнению ученых, более двух тысяч лет назад, здесь находился крупный торговый, административный, религиозный и ремесленный центр.

Научное исследование Елизаветовского городища и его могильника началось в середине 19 века, раскопки идут до сих пор. С 1954 года здесь ежегодно работает совместная Южно-Донская археологическая экспедиция, в состав которой в этом году вошли сотрудники РРО ВОО «ВООПИиК», Института истории и международных отношений ЮФУ, ДГТУ и ЮНЦ РАН.

Донские археологи нашли некрополь, на поиски которого ушло более 100 лет
пресс-служба ЮФУ  / 

Как отмечает начальник Южно-Донской экспедиции, заведующий учебным музеем археологии, доцент кафедры археологии и истории древнего мира ЮФУ, к. и. н. Александр Коваленко, Елизаветовский историко-культурный комплекс — объект многоплановый.

«Он включает в себя скифское городище, Большую греческую колонию, окружающей городище, а также обширный могильник скифского времени. В рамках экспедиции этого года мы обнаружили значительное по площади сырцово-каменное строение, возможно, общественного назначения, связанное с эллинами, а также несколько новых захоронений, очевидно, принадлежавших греческим колонистам», — говорит Александр Коваленко.

По мнению ученых, находки этого года подтверждают наличие в структуре обширного Елизаветовского могильника греческого грунтового некрополя, поиски которого долгое время оставались безуспешными.

«Найти некрополь пытались еще в начале 20 века, затем его поиски были продолжены в 1950-е годы, однако, эти попытки закончились неудачей, и лишь в 2009-2010 гг. были открыты несколько захоронений, которые отличались от скифских отсутствием курганных насыпей, восточной ориентировкой и другими особенностями. Тогда было высказано осторожное предположение о принадлежности этих погребений греческому населению Елизаветовского городища. Исследованные в этом году захоронения, подтверждают первоначальные выводы и позволяют более уверенно говорить о существовании на этом участке греческого грунтового некрополя, что является одним из особо значимых и важных открытий последнего времени в изучении Елизаветовского историко-культурного комплекса», — поясняет начальник Южно-Донской экспедиции.

В 4 веке до н. э. городище выполняло роль основного регионального центра восточной оконечности Европейской Скифии, являясь своеобразной столицей для обширной области Нижнего Дона. Это был огромный для своего времени город.

Донские археологи нашли некрополь, на поиски которого ушло более 100 лет
пресс-служба ЮФУ  / 

В кругах специалистов бытует предположение, что Елизаветовское городище могло также носить имя — Танаис, которое затем было перенесено на другое поселение, основанное позже на новом месте на берегу Мертвого Донца. Идея о двух Танаисах была высказана еще в середине 19 века и жива до сих пор и по всей видимости, с новыми находками эта теория обретает четкие очертания. 

Ранее ФАН рассказывал, как специалисты из Нидерландов доказали, что древние предки людей — гоминиды — пользовались огнем 400 тыс. лет назад. Они передавали эти знания друг другу как в современных соцсетях.

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