Донские археологи нашли некрополь, на поиски которого ушло более 100 лет

Ростов-на-Дону, 3 августа. Участники Южно-Донской археологической экспедиции нашли некрополь скифско-античного времени под Ростовом.

Место, которое исследовали археологи называется Елизаветовским городищем — узловым памятником скифско-античного времени на Юге России. По мнению ученых, более двух тысяч лет назад, здесь находился крупный торговый, административный, религиозный и ремесленный центр.

Научное исследование Елизаветовского городища и его могильника началось в середине 19 века, раскопки идут до сих пор. С 1954 года здесь ежегодно работает совместная Южно-Донская археологическая экспедиция, в состав которой в этом году вошли сотрудники РРО ВОО «ВООПИиК», Института истории и международных отношений ЮФУ, ДГТУ и ЮНЦ РАН.

пресс-служба ЮФУ /

Как отмечает начальник Южно-Донской экспедиции, заведующий учебным музеем археологии, доцент кафедры археологии и истории древнего мира ЮФУ, к. и. н. Александр Коваленко, Елизаветовский историко-культурный комплекс — объект многоплановый.

«Он включает в себя скифское городище, Большую греческую колонию, окружающей городище, а также обширный могильник скифского времени. В рамках экспедиции этого года мы обнаружили значительное по площади сырцово-каменное строение, возможно, общественного назначения, связанное с эллинами, а также несколько новых захоронений, очевидно, принадлежавших греческим колонистам», — говорит Александр Коваленко.

По мнению ученых, находки этого года подтверждают наличие в структуре обширного Елизаветовского могильника греческого грунтового некрополя, поиски которого долгое время оставались безуспешными.

«Найти некрополь пытались еще в начале 20 века, затем его поиски были продолжены в 1950-е годы, однако, эти попытки закончились неудачей, и лишь в 2009-2010 гг. были открыты несколько захоронений, которые отличались от скифских отсутствием курганных насыпей, восточной ориентировкой и другими особенностями. Тогда было высказано осторожное предположение о принадлежности этих погребений греческому населению Елизаветовского городища. Исследованные в этом году захоронения, подтверждают первоначальные выводы и позволяют более уверенно говорить о существовании на этом участке греческого грунтового некрополя, что является одним из особо значимых и важных открытий последнего времени в изучении Елизаветовского историко-культурного комплекса», — поясняет начальник Южно-Донской экспедиции.

В 4 веке до н. э. городище выполняло роль основного регионального центра восточной оконечности Европейской Скифии, являясь своеобразной столицей для обширной области Нижнего Дона. Это был огромный для своего времени город.

пресс-служба ЮФУ /

В кругах специалистов бытует предположение, что Елизаветовское городище могло также носить имя — Танаис, которое затем было перенесено на другое поселение, основанное позже на новом месте на берегу Мертвого Донца. Идея о двух Танаисах была высказана еще в середине 19 века и жива до сих пор и по всей видимости, с новыми находками эта теория обретает четкие очертания.

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