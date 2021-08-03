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В ЛНР заявили о гибели трех бойцов ВСУ в результате подрыва автомобиля на мине

  /   Обновлено: 03 августа 2021 17:53
Армия
В ЛНР заявили о гибели трех бойцов ВСУ в результате подрыва автомобиля на мине
Федеральное агентство новостей

Луганск, 3 августа. Автомобиль с тремя украинскими военнослужащими подорвался на мине рядом с линией соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в Луганской Народной Республике.

По словам офицера пресс-службы Народной милиции ЛНР Александра Мазейкина, легковой автомобиль «ЗаЗ Сенс» совершил наезд на противотанковую мину ТМ-62. Инцидент произошел при подвозе продовольствия на позиции 2-го батальона 24-й бригады Вооруженных сил Украины. В результате трое бойцов погибли, еще один получил тяжелые ранения.

Представитель ЛНР подчеркнул, что подрыв автомобиля стал следствием беспорядочного минирования территорий у линии соприкосновения украинскими силовиками. Такие действия ставят под угрозу жизни как местных жителей, так и самих военнослужащих ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители провели учения у границы с Россией. Целью маневров стало противодействие совершению терактов в воздушном пространстве страны.

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