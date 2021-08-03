Вышел первый постер к сериалу Райана Мерфи «Американская история преступлений»

Лос-Анджелес, 3 августа. Появился первый постер к третьему сезону антологии «Американская история преступлений». Новые серии проекта продюсера Райана Мерфи расскажут о правлении президента Билла Клинтона.

Новые сезон сериала посвящен попытке импичмента 42-го президента США Билла Клинтона, после того как его застукали с 25-летней Моникой Левински. Скандал перерос в полноценное расследование, которое чуть не стоило политику карьеры. Однако Сенат США вынес оправдательный приговор.

Сюжет основан на книге Джеффри Тубина «Широкий заговор: Настоящий секс-скандал, который почти свалил президента». Съемки прошли в ноябре прошлого года, а премьера запланирована на канале FX 7 сентября.

Первый сезон проекта Райана Мерфи вышел в свет в 2016 году и рассказывал о расследовании убийства, в котором обвиняли американского бейсболиста О. Джея Симпсона. Во втором сезоне Мерфи и команда рассказали о расследовании убийства великого итальянского дизайнера Джанни Версаче.

Ранее стали известны подробности еще одного проекта успешного продюсера. Спин-офф сериала «Американская история ужасов» вышел на экраны 15 июля. В сериях появился известный актер Дэнни Трехо.