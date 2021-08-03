Shell ведет переговоры о возобновлении деятельности в Ливии

Триполи, 3 августа. Глобальная энергетическая транснациональная компания Royal Dutch Shell рассматривает возможность возобновления деятельности в Ливии.

С данным заявлением ее представители выступили накануне после встречи с председателем Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафой Саналлой во время визита в Триполи. Shell прекратила активность в Ливии в 2012 году, завершив геологоразведочные работы и забросив пробуренные скважины.

На тот момент компания объявила, что жесткие условия контракта EPSA IV и шаткость положения стали основными факторами при принятии данного решения. Корпорация получила неутешительные результаты разведки в рамках своих ливийских концессий и сочла дальнейшую работу экономически нецелесообразной.

Председатель ННК Саналла приветствовал делегацию Shell в Триполи и подчеркнул глубину отношений между двумя предприятиями. На встрече обсуждалась возможность участия европейской компании в разработке месторождений в Ливии, а также увеличения ее активности в маркетинге и развитии нефтеперерабатывающих заводов.

Саналла выразил готовность к сотрудничеству в проведении геологоразведочных работ на нескольких участках, подчеркнув роль инвестиций в продвижении данной отрасли в Ливии. Он выразил особенную заинтересованность в таких вопросах, как передача опыта, развитие человеческих ресурсов, оптимизация нефтеперерабатывающих заводов и реализация проектов в области возобновляемых источников энергии.

Глава ННК объяснил, что после формирования Правительства национального единства (ПНЕ) ситуация в Ливии улучшилась, и в настоящий момент существуют все условия для возобновления деятельности компании, имеющей большой опыт в этой области. Со своей стороны, представители Shell выразили удовлетворение визитом и встречей с председателем и членами Совета директоров ННК, назвав данное событие точкой отсчета возвращения концерна в североафриканское государство. Они подчеркнули, что Ливия является многообещающим рынком и одной из наиболее важных площадок, с которыми Shell стремится развивать сотрудничество.