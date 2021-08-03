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Политолог Матвейчев: Вашингтон использует Тбилиси в своих геополитических целях
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Политика
Политолог Матвейчев: Вашингтон использует Тбилиси в своих геополитических целях
Федеральное агентство новостей  / 

Соединенные Штаты держат Грузию «голодной», чтобы та «была злее» и «гавкала на Москву». Об этом в интервью ФАН заявил политолог Олег Матвейчев.

В адрес президента РФ Владимира Путина поступило письмо от партии «Альянс патриотов Грузии», в котором ее члены просят российского лидера посодействовать в организации «совместных медиа, культурных и социальных проектов». По мнению автора текста, главы партии Ирмы Инашвили, это будет способствовать «пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений». Она также осудила политику действующих грузинских властей, которые «только делают вид», что хотят дружить с Москвой, а на деле дают вассальную присягу в Вашингтоне.

«В Грузии подавляющее число граждан выступают за хорошие отношения с Россией, — заявил Матвейчев. — Но все эти люди вынуждены молчать, поскольку такая точка зрения не поддерживается властями и в целом всем политическим классом, включая, кстати, средства массовой информации, которые занимаются откровенной русофобией. И за всем этим безобразием пристально наблюдает американское посольство!»

Все это, по словам политолога, приводит к тому, что старшее поколение людей в Грузии, которое помнит Советский Союз и то, как вольготно жилось там грузинам, все меньше понимает логику действий своего руководства.

Политолог Матвейчев заявил, что США не кормят «свою собачонку-Грузию»
politexpert.net  / Ирина Инашвили

«Во времена СССР, вы уж извините меня, считалось, что если грузин не имеет своего автомобиля, то он не грузин! — напомнил эксперт. — А такое элитарное средство передвижения, как черная «Волга», встречалось в Грузии едва ли не чаще, чем в Москве! Старики, конечно, ностальгируют по тому времени и жалеют о распаде великой страны».

Собеседник ФАН убежден: влияние, которое США оказывают на Грузию, носит исключительно разрушительный характер.

«Вашингтон использует Тбилиси в своих геополитических целях, превращая его в шавку, которая гавкает на Москву, — заявил Матвейчев. — При этом американцы сознательно эту собачонку не кормят, чтобы она была злее и лаяла громче!»

Самой же Грузии, подчеркнул политолог, от такой роли в международной политике становится только хуже.

«В этих условиях, несмотря ни на что, Россия протягивает руку помощи: разрешает торговлю грузинскими товарами на своей территории, восстанавливает авиасообщение. Но как только для всех становится очевидным улучшение взаимоотношений между двумя странами, сразу же «в бой» вступают какие-то националисты, которые оскорбляют Владимира Путина и его близких. Все это, конечно же, очень печально», — резюмировал эксперт.

Ранее отдыхающий в Крыму политолог Корнилов прокомментировал мечты Зеленского о возвращении Крыма.

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Все новости / Политика / Политолог Матвейчев: Вашингтон использует Тбилиси в своих геополитических целях
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