Соединенные Штаты держат Грузию «голодной», чтобы та «была злее» и «гавкала на Москву». Об этом в интервью ФАН заявил политолог Олег Матвейчев.
В адрес президента РФ Владимира Путина поступило письмо от партии «Альянс патриотов Грузии», в котором ее члены просят российского лидера посодействовать в организации «совместных медиа, культурных и социальных проектов». По мнению автора текста, главы партии Ирмы Инашвили, это будет способствовать «пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений». Она также осудила политику действующих грузинских властей, которые «только делают вид», что хотят дружить с Москвой, а на деле дают вассальную присягу в Вашингтоне.
«В Грузии подавляющее число граждан выступают за хорошие отношения с Россией, — заявил Матвейчев. — Но все эти люди вынуждены молчать, поскольку такая точка зрения не поддерживается властями и в целом всем политическим классом, включая, кстати, средства массовой информации, которые занимаются откровенной русофобией. И за всем этим безобразием пристально наблюдает американское посольство!»
Все это, по словам политолога, приводит к тому, что старшее поколение людей в Грузии, которое помнит Советский Союз и то, как вольготно жилось там грузинам, все меньше понимает логику действий своего руководства.
«Во времена СССР, вы уж извините меня, считалось, что если грузин не имеет своего автомобиля, то он не грузин! — напомнил эксперт. — А такое элитарное средство передвижения, как черная «Волга», встречалось в Грузии едва ли не чаще, чем в Москве! Старики, конечно, ностальгируют по тому времени и жалеют о распаде великой страны».
Собеседник ФАН убежден: влияние, которое США оказывают на Грузию, носит исключительно разрушительный характер.
«Вашингтон использует Тбилиси в своих геополитических целях, превращая его в шавку, которая гавкает на Москву, — заявил Матвейчев. — При этом американцы сознательно эту собачонку не кормят, чтобы она была злее и лаяла громче!»
Самой же Грузии, подчеркнул политолог, от такой роли в международной политике становится только хуже.
«В этих условиях, несмотря ни на что, Россия протягивает руку помощи: разрешает торговлю грузинскими товарами на своей территории, восстанавливает авиасообщение. Но как только для всех становится очевидным улучшение взаимоотношений между двумя странами, сразу же «в бой» вступают какие-то националисты, которые оскорбляют Владимира Путина и его близких. Все это, конечно же, очень печально», — резюмировал эксперт.
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