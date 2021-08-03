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Атакованный у берегов Омана танкер Mercer Street встал на якорь в ОАЭ

  /   Обновлено: 03 августа 2021 18:01
Ближний Восток
Атакованный у берегов Омана танкер Mercer Street встал на якорь в ОАЭ
wikipedia.org  /  U.S. Army Corps of Engineers / Public Domain

Абу-Даби, 3 августа. Израильское судно, которое было атаковано у берегов Омана на прошлой неделе, встало на якорь в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает AFP.

По заявлению корреспондента информационного агентства, из-за низкой видимости на фоне неблагоприятных погодных условий сильно затруднила обзор повреждений судна при его швартовке.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, танкер подошел к причалу Фуджейры в 02:47 по местному времени (01:47 по Москве).

Власти ОАЭ, которые в прошлом году нормализовали отношения с Израилем, пока не дали официальных комментариев касательно инцидента.

 

Японский танкер Mercer Street, которым управляет израильская компания, 30 июля подвергся атаке в Аравийском море. В результате нападения погибли два члена экипажа — гражданин Великобритании и гражданин Румынии. По предварительной версии, удар был нанесен дроном-камикадзе.

Израиль, а за ним США, Румыния, и Великобритания обвинили в инциденте Иран. Они также заявили, что за атакой последует «надлежащий ответ». Кроме того, иранский посол был вызван в британский МИД в связи с произошедшим.

Между тем в Тегеране отвергают любые обвинения об иранской роли в случившемся. Официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской республики Саид Хатибзаде призвал Вашингтон и Лондон предоставить доказательства для обоснования своих претензий. Чиновник подчеркнул, что Иран будет вынужден ответить на любые возможные попытки пошатнуть безопасность страны.

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израиль иран оман
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