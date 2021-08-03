Кирилл Туриченко рассказал ФАН о создании клипа «Мой рай» на песню МакSим

2 августа солист группы «Иванушки International», певец Кирилл Туриченко презентовал свой новый клип. Эта работа называется «Мой рай» (известный хит МакSим), клип сняли в поддержку певицы, которая продолжает бороться с последствиями коронавируса в московской клинике.

ФАН решил выяснить подробности создания этого клипа и поговорил с Кириллом Туриченко о том, насколько важна в такой ситуации поддержка коллег по цеху.

«Идея создания клипа появилась сразу после проекта «Маска», там я исполнил ее впервые. Песня понравилась, и я очень рад, что появилась возможность ее спеть. Буквально перед тем, как Марина попала в больницу, мы с ней обсудили мое исполнение, я прислал ей видео своего выступления из проекта, и ей очень понравилось», — рассказал Кирилл Туриченко.

Мы не могли не поинтересоваться и тем, насколько близко Кирилл общается с Мариной Максимовой, и поговорить о том, какой она человек.

«Марина — прекрасный человек, очень интеллигентная девушка, талантливая артистка, мы очень много пересекались на гастролях, и я действительно верю, что все внимание и поддержку, которые мы ей дарим сейчас — помогут поскорее выздороветь», — добавил Кирилл Туриченко.

Певец рассказывает, что во время съемок клипа вся группа думала лишь о том, чтобы помочь МакSим хотя бы таким образом: сделать что-то, чтобы она почувствовала, насколько ее выздоровления ждут поклонники, коллеги и близкие люди.

«Наверное, поэтому клип получился таким эмоциональным и настоящим. Его мы снимали своими силами, за одни сутки, в городе Старица, это 200 километров от Москвы» — поделился Кирилл Туриченко.

Состав съемочной группы был минимальным — всего три человека, в том числе сам Туриченко. Оператором стал друг певца Арсений Лейн, а героиней клипа — девушка Кирилла, ее зовут Дарья Тарасова.

«Я очень рад, что моя девушка снялась в этом клипе и как могла передала всю трогательность — прекрасный месседж», — говорит Кирилл Туриченко.

Он добавил, что главной идеей было поддержать МакSим, поэтому в клипе много отсылок к ее творчеству. И конечно же, там был использован полюбившийся всем образ носорога (с проекта «Маска»).

Ранее ФАН удалось пообщаться с ясновидящим Яромиром Белым, который рассказал, что будет с голосом певицы после перенесенной болезни.