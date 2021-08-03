Жительница Красноярска умерла после распития красного вина вместе с матерью

Красноярск, 3 августа. Жительница Красноярска распивала красное вино вместе с матерью, после чего впала в кому и умерла. Мать покойной находится в больнице.

По информации сотрудников правоохранительных органов, женщины пили обычное сухое вино, купленное в близлежащем магазине. По факту смерти 24-летней сибирячки региональное МВД организовало проверку, сообщает источник в полиции.

Родственницам стало плохо сразу после застолья. Жительниц Красноярска увезли в больницу, где им диагностировали отравление сильным ядом. Спустя какое-то время состояние девушки ухудшилось, она впала в кому и умерла. Ее мать находится в токсикологическом отделении под присмотром врачей.

Ранее двухмесячного младенца госпитализировали в Приморье с наркотическим отравлением метамфетамином, сообщала Deita.